Ушедший в раскол бывший митрополит УПЦ Симеон признал, что его мало кто поддерживает

Большинство в Винницкой епархии УПЦ не поддерживают раскольническую "объединенную церковь". Это признал бывший митрополит Винницкий и Барский Симеон Шостацкий в эфире "Громадского ТВ".

Читайте также: Ушедший в раскол винницкий митрополит Симеон перешел на нацистское приветствие

"В настоящее время большинство в Винницкой епархии, видимо, не поддерживают идею "автокефальной церкви", - сказал он.

При этом Симеон выразил надежду, что люди постепенно будут уходить в раскол.

Напомним, Симеон вместе с бывшим митрополитом Александром Драбинко ушли в раскол и были запрещены в служении Синодом УПЦ, признавшим новосозданную структуру "объединением раскольников". Однако при этом Симеон захватил в Виннице кафедральный собор, сымитировав соответствующее "решение общины".