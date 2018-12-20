Путин заявил "Детям КГБ" о невозможности реставрации социализма. Что имелось в виду?

Уже на первом часе пресс-конференции Владимира Путина спросили о возможности реставрации социализма. Вопрос задал журналист с плакатом "Дети КГБ". Президент четко ответил, что никакой подобный процесс в России невозможен.

"Возможна ли реставрация социализма в России? Я думаю, это невозможно. Глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма в том смысле, который вы в это вкладываете, невозможна. Возможны элементы социализации экономики, социальной сферы, но это всегда связано с расходами больше доходов, и в дальнейшем - тупиком экономики. Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности… обеспечить подавляющее большинство людей услугами здравоохранения, образования на приемлемом уровне, если говорить о социализации в этом смысле, то такую политику мы проводим и сейчас", - ответил Путин.

Вопрос быстро стал обсуждаемым в соцсетях.

"Все мы дети КГБ, просто жизнь нас воспитала по-разному". Тема разведки сегодня так же актуальна, как и тема экономики. Все-таки в каждом из нас живет маленький кгб'шник", - обыгрывает шутку Путина при ответе "детям КГБ" телеграм-канал "Выпускайте Кракена".

"Ура, Путин на страже капитализма!" - реагирует блогер, бывший комиссар движения "Наши" Кристина Потупчик.

Телеграм-канал "Левый блок" считает, что таким образом Владимир Путин окончательно разрушил иллюзии о левом повороте власти.

"Тут Путин открытку некоторым "левым" на прессухе передал, ну тем, которые от него ждут левого поворота со дня на день. На вопрос о реставрации социализма он ответил: "Это невозможно, это связано с расходами, превышающими доходы при социализме". С такими представлениями о социализме у президента далеко пойдем в социальной политике", - пишут его авторы.

Заочно с ним полемизирует телеграм-канал "Записки красного дома".

"Опять не поняли: невозможна реставрация социализма в том виде, каком имел в виду его журналист. Но вот национальные проекты направлены на социальную справедливость и равномерное распределение богатств", - пишет он.

Секретарь ФНПР Александр Шершуков, комментирующий пресс-конференцию для Накануне.RU, склоняется к мысли, что другого ответа от президента ожидать и не стоило, однако на "скандинавский поворот" его слова еще оставляют нам надежду.

"Ответ о реставрации социализма предсказуем. А вот та часть, которая относится к возможным элементам социализации экономики - важна. Существенно то, что Путин воспринимает как опасность и неизбежное последствие социализации - превышение расходов над доходами. Обращаю внимание на то, что социализация здесь представляется как государственные расходы. Однако, в скандинавских вариантах социального государства имеют место высокие налоги на бизнес и высокие расходы этих налогов на социальные проекты, но и высокие темпы роста экономик. Причем роста постиндустриальной экономики. Это важный нюанс, который нужно понимать, оценивая логику социальной политики государства в России", - говорит Шершуков.