Путин заявил "Детям КГБ" о невозможности реставрации социализма. Что имелось в виду?

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Путин заявил "Детям КГБ" о невозможности реставрации социализма. Что имелось в виду?

Уже на первом часе пресс-конференции Владимира Путина спросили о возможности реставрации социализма. Вопрос задал журналист с плакатом "Дети КГБ". Президент четко ответил, что никакой подобный процесс в России невозможен.

"Возможна ли реставрация социализма в России? Я думаю, это невозможно. Глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма в том смысле, который вы в это вкладываете, невозможна. Возможны элементы социализации экономики, социальной сферы, но это всегда связано с расходами больше доходов, и в дальнейшем - тупиком экономики. Но справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности… обеспечить подавляющее большинство людей услугами здравоохранения, образования на приемлемом уровне, если говорить о социализации в этом смысле, то такую политику мы проводим и сейчас", - ответил Путин.

Вопрос быстро стал обсуждаемым в соцсетях.

"Все мы дети КГБ, просто жизнь нас воспитала по-разному". Тема разведки сегодня так же актуальна, как и тема экономики. Все-таки в каждом из нас живет маленький кгб'шник", - обыгрывает шутку Путина при ответе "детям КГБ" телеграм-канал "Выпускайте Кракена".

"Ура, Путин на страже капитализма!" - реагирует блогер, бывший комиссар движения "Наши" Кристина Потупчик.

Телеграм-канал "Левый блок" считает, что таким образом Владимир Путин окончательно разрушил иллюзии о левом повороте власти.

"Тут Путин открытку некоторым "левым" на прессухе передал, ну тем, которые от него ждут левого поворота со дня на день. На вопрос о реставрации социализма он ответил: "Это невозможно, это связано с расходами, превышающими доходы при социализме". С такими представлениями о социализме у президента далеко пойдем в социальной политике", - пишут его авторы.

Заочно с ним полемизирует телеграм-канал "Записки красного дома".

"Опять не поняли: невозможна реставрация социализма в том виде, каком имел в виду его журналист. Но вот национальные проекты направлены на социальную справедливость и равномерное распределение богатств", - пишет он.

Секретарь ФНПР Александр Шершуков, комментирующий пресс-конференцию для Накануне.RU, склоняется к мысли, что другого ответа от президента ожидать и не стоило, однако на "скандинавский поворот" его слова еще оставляют нам надежду.

"Ответ о реставрации социализма предсказуем. А вот та часть, которая относится к возможным элементам социализации экономики - важна. Существенно то, что Путин воспринимает как опасность и неизбежное последствие социализации - превышение расходов над доходами. Обращаю внимание на то, что социализация здесь представляется как государственные расходы. Однако, в скандинавских вариантах социального государства имеют место высокие налоги на бизнес и высокие расходы этих налогов на социальные проекты, но и высокие темпы роста экономик. Причем роста постиндустриальной экономики. Это важный нюанс, который нужно понимать, оценивая логику социальной политики государства в России", - говорит Шершуков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин заявил "Детям КГБ" о невозможности реставрации социализма. Что имелось в виду?

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, реставрация социализма, пресс-конференция 2018



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.12.2018 13:24 Мск "Реставрация социализма невозможна". Путин считает, что в России и так почти социализм

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1931

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети