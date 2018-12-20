20 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

"Реставрация социализма невозможна". Путин считает, что в России и так почти социализм

На ежегодной пресс-конференции президенту Владимиру Путину задали вопрос о необходимости реставрации социализма. По словам журналиста, в обществе растет запрос на социальную справедливость и больше 60% жителей ностальгируют по СССР. Путин категорически заявил, что реставрация невозможна.

"Реставрация социализма в том смысле, который вы вкладываете, невозможна. Социализация экономики, видите ли, подразумевает расходы больше доходов, что ведет к тупику в экономике. Если же вы говорите про справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, проживающим за чертой бедности, выстраивание политики, направленной на то, чтобы снизить до минимума число людей, живущих за этой чертой, обеспечить подавляющее большинство граждан услугами здравоохранения, образования на приемлемых условиях - в этом смысле мы такую политику и проводим, в значительной мере на это и направлены нацпроекты", - ответил Путин.

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"Реставрация социализма невозможна". Путин считает, что в России и так почти социализм

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Теги: реставрация социализма, владимир путин, пресс-конференция



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Развитие сюжета:

Ранее 20.12.2018 14:13 Мск Путин заявил "Детям КГБ" о невозможности реставрации социализма. Что имелось в виду?

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