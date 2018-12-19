Фигуристка Елизавета Туктамышева не примет участия в чемпионате России из-за воспаления легких

Известная фигуристка Елизавета Туктамышева не примет участия в чемпионате России. Об этом Накануне.RU сообщили в Федерации фигурного катания на коньках РФ.

Как пояснили в организации, на минувшей неделе Туктамышева после возвращения с финала Гран-при в Ванкувере попала в больницу с подозрением на воспаление легких. В Канаде фигуристка завоевала бронзовую медаль. В федерации пожелали спортсменке скорейшего выздоровления.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске.

Напомним, недавно Елизавета Туктамышева устроила настоящий "стриптиз" на льду.