29 Ноября 2018
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Фигуристка Туктамышева: "За всю карьеру я падала на лед реже, чем Неймар за 90 минут"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась наблюдениями от просмотра футбольной встречи французского "ПСЖ" и английского "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.
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"За всю карьеру я падала на лед реже, чем Неймар за 90 минут", – написала спортсменка в своем аккаунте в твиттере.

Парижане сегодня ночью обыграли "мерсисайдцев" в матче группового этапа ЛЧ со счетом 2:1, бразильский нападающий забил победный гол.

Напомним, что во время Чемпионата мира-2018 в России СМИ подсчитали, что Неймар в общей сложности провел лежа на газоне почти 14 минут.

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Фигуристка Туктамышева: "За всю карьеру я падала на лед реже, чем Неймар за 90 минут"

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Теги: Елизавета Туктамышева, фигуристка, Неймар



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