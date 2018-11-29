Фигуристка Туктамышева: "За всю карьеру я падала на лед реже, чем Неймар за 90 минут"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась наблюдениями от просмотра футбольной встречи французского "ПСЖ" и английского "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.

"За всю карьеру я падала на лед реже, чем Неймар за 90 минут", – написала спортсменка в своем аккаунте в твиттере.

Парижане сегодня ночью обыграли "мерсисайдцев" в матче группового этапа ЛЧ со счетом 2:1, бразильский нападающий забил победный гол.

Напомним, что во время Чемпионата мира-2018 в России СМИ подсчитали, что Неймар в общей сложности провел лежа на газоне почти 14 минут.