Российская фигуристка устроила "стриптиз" на льду

Необычный номер продемонстрировала пара российских фигуристов Софья Евдокимова и Егор Базин.

Во время номера в рамках показательных выступлениях на "Гран-при России", Евдокимова сбросила жакет, оставшись в откровенном топе.

Ранее другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева также раздевалась, оставшись в нижнем белье во время показательных выступлений на этапах "Гран-при" в Канаде и Японии. После этого у спортсменки появились подражатели.

Так, верх во время тренировочных прокатов сбрасывали Ники Баузенвайн и Эмбер Гленн, сообщает "Спорт экспресс".