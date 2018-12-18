Моор подвел итоги года… и свои, и Якушева: "Сложно стать чемпионом"

Губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги 2018 года в своей первом эфире передачи "Час с губернатором", где до него отчитывался прежний глава области, а ныне министр строительства – Владимир Якушев, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале передачи Моор озвучил те вехи своих свершений, которые он посчитал знаковыми и важными для региона в 2018 году.В политической части он отметил продление договора сотрудничества северных округов Ямала и Югры с югом Тюменской области, а также выборы депутатов думы Тюмени.

Более всего глава региона похвалился завоеванием в 2018 году первого места в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

"Сложно стать олимпийским чемпионом, но сложнее повторить результат", - реалистично и без иллюзий подчеркнул он, но пообещал, что "продолжать работу в этом направлении продолжится".

Самым главным инфраструктурным объектом Моор назвал завершение строительства кольцевой автодороги вокруг Тюмени, которая замкнулась на днях и возводилась с 2003 года, общая протяженность ТКАДа составила 55 километров. Правда пока еще готовы не все съезды, но, по заверениям, они будут закончены в 2019 году.

"Принципиально ускорять темпы мы не стали, чтобы выполнить объект без нарушения технологий", - подчеркнул губернатор.

Еще одним крупным объектом и крупнейшим по инвестициям в прошлом году стал мусоросортировочный завод, возведенный по концессионному соглашению с частными инвесторами – энергоолигахами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым – корпорация "СТС". Кроме этого, Моор упомянул в качестве заслуг и другой частный проект - самый большой в России аквапарк "Лето-Лето".

Без упоминания не остался и музей семьи Романовых в Тобольске.

Затем Александру Моору показали видеоряд событий 2018 года, который немного по ходу прокомментировал. В частности, обратил внимание на свою инаугурацию: "очень волновался даже не своим голосом говорил". Также он отметил при просмотре дайджеста празднование 100-летия ВЛКСМ: "Это героические люди своего времени".

Экономический кризис в стране также не остался без внимания, но тут отдуваться благополучной Тюменской области не надо.

"Несмотря на экономические события, мы сохранили объемы дорожного строительства и транспортные проекты", - с ходу заявил глава региона.

Как заявил Моор, в следующем году правительство, вместо крупных проектов, сконцентрируются на дорогах в муниципальных районах, которые будут приводить в нормативное состояние: "Это то, о чем нас попросили жители".

Также губернатор упомянул и "майские" указы президента и заверил, что средства на их реализацию в полном объеме заложены в казне на 2019 год.

Говоря об инвестиционной политике, глава региона повторил свой тезис из недавнего послания: важно реализовать потенциал малых и средних компаний, особенно семейных и в экспортном направлении. Он пообещал, что такие компании научат, сопроводят и помогут понять, что важно продавать и как. "Нужно двигаться осознанно, целенаправленно, и где нас ждут, где сложно – отложим на потом", - подчеркнул Моор. Конечным же итогом поиска инвестиций глава региона назвал – рост дохода населения.

Одним из вопросов, на который губернатор уделил внимание, стал звонок жительницы Елены Окулич, которая поинтересовалась судьбой старейшего завода "Электрон": кто купил и что он будет производить.

Александр Моор сразу признался, что предприятие "не радует показателями", и находится в частных руках. "Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, но конечную судьбу завода будут решать акционеры", - констатировал он. Однако пообещал, что площадку не уничтожат, например, под возведения жилья, а оставят именно для производства – "это принципиальная позиция".

Отдельное внимание губернатор уделил и масштабной реконструкции улицы Мельникайте в городе Тюмени, которая соединит объездную с двух сторон и "разрежет" города напополам сплошным движением.

Жители города по телефону во время прямой линии задали резонный вопрос: "есть ли примеры городов, где это сработало?".

"Это проект долгосрочный… я думаю, что после моделирования, мы определимся со скоростью движения… Может быть в наземном пересечении или подземном. Нужно использовать современные методы, ведь цена очень высока", - не очень убедительно пояснил Моор.

В заключение глава региона поднял тему медицинского туризма, о котором он объявил во время своего первого послания к элитам области.

Моор пояснил, что пока сроки реализации этого проекта называть рано – это широкая и дальновидная перспектива: "весь мир стремится к этому". Но, пообещал сделать ставку на высококвалифицированные кадры: "наши хирурги могут стать "украшением" медицины". Одним из первых шагов станет возведение современного онкологического центра, а также развитие получит уже существующий сердечно-сосудистый центр.

Также стоит отметить и развитие левого берега Туры. Как заявил Моор проект на первую часть уже готов и сейчас решаются все вопросы с собственниками земли. Уже известно набережная займет отрезок с улицы Щербакова до моста Челюскинцев: "сделаем так, чтобы вся земля была наша".

"На следующий год небольшие средства заложили… Он будет не такой грандиозный, как правый берег и будет заточен так, чтобы на нем максимально проводили время горожане и отдыхающие: велодорожки и беговые, места для пикника… Будет уютно и комфортно", - заявил глава.

Закончил свою прямую линию Александр Моор ответом на вопрос про свои новогодние традиции:

"Я всегда встречаю новый год в семейном кругу и переодеваюсь Дедушкой Морозом с мешком, а мне потом поют стишки и бабушки и дети".