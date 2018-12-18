Акционеры разорённой "Корпорации развития" поставили на паузу выкуп допэмиссии структуры

Выкуп дополнительной эмиссии акций "Корпорации развития" вновь поставлен на паузу. Размещение проводилось в пользу ЯНАО, регион еще три года назад должен был девятый выпуск ценных бумаг в счет оплаты работ по строительству Северного широтного хода. Весной губернаторы и руководитель "КР" Сергей Черняев актуализировали соглашение, на этот раз речь шла о выкупе части бумаг Ямалом с последующей передачей акций Ханты-Мансийскому автономному округу. Но сделка снова подвисла. Источники Накануне.RU говорят о том, что губернаторы перед увеличением уставного капитала хотят максимально обезопасить средства регионов из-за проблем структуры, созданных бывшим топ-менеджером.

С момента создания Корпорации осуществлено девять выпусков ценных бумаг (первый основной, восемь — дополнительных). Размещение девятого дополнительного выпуска акций на общую сумму 8,5 млрд руб. проходит с 2015 г. и еще не завершено. Выпуск в свое время должен был выкупить Ямал в счет оплаты работ по возведению моста через Надым. От выплаты последнего транша по объекту Ямал отказался, позднее отношения с "КР" были полностью разорваны. Сегодняшний закрытый характер работы "КР" не позволяет сделать выводы о том, как ЯНАО оплатил мост и оплатил ли вообще.

Уставный капитал Корпорации составляет 29 482 849 000 руб. В соглашении, которое правительства Югры, Ямала и Тюменской области подписали в апреле текущего года, речь идет о выкупе части дополнительной эмиссии в размере 1 226 360 штук акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, уставной капитал структуры превысит 30 млрд руб. Средства выделяются из программы "Сотрудничество". Тюменская областная дума со скрипом, но все же приняла решение о выделении средств на покупку акций "Корпорации развития". Соглашение о намерениях предписывает завершить сделку до 7 декабря, однако официальные базы данных говорят о том, что акции до сих пор не выкуплены.

Выпуск, который должен был выкупить Ямал, до сих пор размещается

Накануне.RU направило запросы о выкупе дополнительной эмиссии "Корпорации развития" в правительства Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. К моменту подготовки материала ответы от ведомств в редакцию не поступили.

Неофициально собеседники агентства говорят о том, что акционеры перед очередным увеличением уставного капитала хотят максимально обезопасить свои деньги - помимо контроля над исполнительным органом держатели акций потребовали создать дополнительные рычаги влияния на наблюдательный совет. Согласно уставу Корпорации именно набсовет, а не генеральный директор, принимает все решения и согласует все ключевые сделки. Как сообщало Накануне.RU, пост председателя вместо отставного советника полпреда в УрФО Виктора Гузя заняла глава имущественного департамента Ямала Олеся Швагер. Таким образом, Югра и Ямал разделили контроль над Корпорацией.

Представители акционеров впервые напрямую управляют структурой. К этому шагу акционеров подтолкнуло текущее состояние дел Корпорации, говорят собеседники:

"Корпорация развития перешла от Новицкого (бывший и.о. гендиректора, прим.) к Черняеву с огромным количеством долгов и проблем. Часть удалось решить в 2017 г., например, прекращен залог акций "Полярного кварца", они стали собственностью "Строительной компании Развития" (на 100% принадлежит "КР"). Но остается риск взыскания долга перед "Мостостроем-12" на основные активы Корпорации".

Напомним: банкротом корпорацию потребовали признать компании "Бруно финанс" и корпорация "Северо-Запад", которые контрагентами "КР" никогда не являлись. Зато обе структуры работали с тюменским "Мостостроем-12" Александра Забарского. Эта компания (тоже проходящая через банкротство, как и другие активы бизнесмена) продала двум обществам долг "КР" в почти 1,7 млрд руб. за строительство моста через Надым, причем, по заявлениям юристов уральской компании – без предупреждения и после частичного погашения долга – корпорация успела перечислить 150 млн руб.Собеседники Накануне.RU говорят, что банкротство корпорации – это ,возможно, спланированная экс-руководителем Новицким акция. Ведь банкротство корпорации стало реальной перспективой после проигрыша структуры в суде "Мостострою-12". На фоне экспертизы, доказавшей, что ямальский мост был построен из б/у материалов с завышением цен и объема выполненных работ, юристы "КР" потерпели фиаско. "Мостострою-12" якобы удалось победить в суде из-за дружеских отношений Забарского и Новицкого, говорит источник, знакомый с ситуацией. "Новицкий имел доступ к внутренним документам "Корпорации развития" и, общаясь с юристами компании, обладал всей информацией по делу, которой не без личной заинтересованности делился с Забарским" - делится своими выводами источник, знакомый с историей Корпорации. Кстати, пока Новицкий находился в должности заместителя главы Корпорации - суды выигрывали юристы КР.

Если вернуться к вопросу последней эмиссии, то стоит отметить, что есть и другая версия - акционеры "КР" сомневаются в том, что необходимо выкупать дополнительную эмиссию. Подписанное соглашение предусматривает возможность расторжения и регионы оценивают последствия от такого решения. Если раньше аргументом для увеличения уставного капитала были проекты, которые Корпорация предлагала каждому акционеру, то сейчас никаких перспективных направлений для инвестирования не осталось. За последние несколько лет - как раз в период "временного" гендиректора, которого акционеры долго время не решались сместить - у структуры отозваны лицензии на недропользование (горнорудный блок проектов остановлен), она отстранена от Широтного хода, завод "Полярный кварц" Ханты-Мансийский автономный округ решил развивать самостоятельно. Акции вскоре могут перейти в прямую собственность региона. Сомнения акционеров усиливает процесс банкротства структуры - результат работы все того же опального топ-менеджера господина Новицкого. Пока что суды не поставили точку в процессе. Из годового отчета "КР" за 2017 г. (имеется в распоряжении агентства) следует, что фактически единственным "живым" проектом структуры остается шестистороннее соглашение по строительству объектов инфраструктуры трубопроводной системы "Заполярье - Пурпе - Самотлор".

По данным Накануне.RU, акционеры Корпорации могут рассмотреть вариант достройки объектов без увеличения уставного капитала Корпорации.