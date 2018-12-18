Директор департамента имущественных отношений Ямала возглавила набсовет "Корпорации развития"

В наблюдательном совете "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") произошли кадровые перестановки. Руководящий пост занял представитель Ямала, передает корреспондент Накануне.RU.

Пост председателя набсовета достался директору департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Олесе Швагер, которая являлась заместителем председателя. Изменения опубликованы на официальном сайте Корпорации. Бывший председатель Виктор Гузь, ранее представлявший в органе уральское полпредство, остался в составе набсовета на правах рядового участник.

Ямалу принадлежит 34,8% акций "Корпорации развития", в наблюдательном совете регион представляют два члена.

После назначения Швагер основные акционеры Корпорации - Ямал и Югра - разделили контроль над структурой: представитель ЯНАО возглавил набсовет, представитель Югры - бывший председатель совета директоров ГСК "Югория" Сергей Черняев - является генеральным директором.

В пресс-службе "Корпорации развития" отказались комментировать перестановки в набсовете, попросив направить официальный запрос.