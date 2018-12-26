"Вопрос в стадии переговоров". В правительстве Ямала прокомментировали выкуп допэмиссии "Корпорации развития"

Информация Накануне.RU о проблемах с выкупом дополнительной эмиссии "Корпорации развития" получила подтверждение. В Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа агентству сообщили, что вопрос все еще находится в стадии переговоров.

Напомним, по условиям соглашения, подписанного акционерами Корпорации, выкуп дополнительной эмиссии на 1,2 млрд руб. должен был пройти до 7 декабря. Средства уже выделены из программы "Сотрудничество".

Допэмиссия в размере 8 508 657 акций в 2015 г. выпущена в пользу Ямало-Ненецкого автономного округа, 1 226 360 акций регион должен был получить в собственность в начале декабря.

"Вопросы, связанные с акциями АО "Корпорации развития", сейчас находятся на стадии переговоров", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Ямала На вопросы агентства о деталях выкупа акций "до принятия итоговых решений" ответить "не представляется возможным", говорится в письме.

Напомним, средства должны пойти на один из немногих оставшихся у Корпорации проектов - достройку объектов инфраструктуры по шестистороннему соглашению с "Транснефтью".

Как сообщало Накануне.RU, в арбитражном суде находится иск о банкротстве "Корпорации развития", рассмотрение заявления приостановлено. Причиной иска стал долг КР перед компанией "Мостострой-12" за строительство моста через Надым в ЯНАО. Мостостроители выиграли суд, затем уступили часть задолженности нескольким контрагентам, которые и обратились в суд.

"Корпорация развития" намерена потребовать пересмотра решения суда с "Мостостроем-12". Ранее источники агентства связывали разорение Корпорации с работой бывшего руководителя структуры - и.о. гендиректора Сергея Новицкого.

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