Югра забирает "Полярный кварц" у "Корпорации развития"

"Корпорация развития" передает акции "Полярного кварца" Ханты-Мансийскому автономному округу, передает корреспондент Накануне.RU. Предприятие будет передано новому инвестору, сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

Завод по выпуску кварцевого концентрата в Нягани на 99% принадлежит "Корпорации развития", работает первая очередь предприятия, ранее "КР" сообщала о контрактах на поставку кварцевого сырья.

Наталья Комарова заявила, что не удовлетворена тем, как "Корпорация развития" занималась проектом. "Мы сейчас занимаемся тем, чтобы получить акции предприятия в распоряжение правительства и передать их более состоятельному в смысле профессионализма и инвестиционных возможностей инвестору", - сказала Наталья Комарова.

Она добавила, что проект важный и интересный для экономики региона.

Как сообщало Накануне.RU, акции "Полярного кварца" оказались в залоге у Travallation Holdings Ltd. "Корпорация развития" после судебного разбирательства заключила мировое соглашение с компанией, по условиям которого выкупила акции за 130 млн руб.