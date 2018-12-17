Мужчину, носившего росгвардейца на руках в метро, оштрафовали

Суд в Москве приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей Исляма Малекова, который ради шутки поднял на руки сотрудника Росгвардии.

Инцидент произошел на станции метро "Сухаревская". Малеков подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его на руки и пронес несколько метров.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК – "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья", передает РИА Новости.

Адвокат настаивал, что Малеков не хотел нарушать работу Росгвардии. По словам защитника, Малеков принял потерпевшего за своего знакомого.

Ранее жителя Екатеринбурга отправили в колонию за нападение на сотрудника Росгвардии.

Дебошира задержали в развлекательном комплексе "Дельфин". Чтобы "отомстить" за задержание и устроить провокацию, злоумышленник стал наносить себе телесные повреждения в салоне служебного автомобиля.

Когда один из сотрудников попытался его остановить, агрессор ударил того головой в лицо, причинив силовику сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.