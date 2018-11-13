13 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

Житель Екатеринбурга отправился в колонию за сломанный нос сотрудника Росгвардии

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 35-летнему местному жителю. Его отправили в колонию за нападение на сотрудника Росгвардии.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 22 апреля этого года: на пульт охраны роты полиции управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в развлекательном комплексе "Дельфин". Приехавшие туда представители Росгвардии задержали пьяного мужчину, который ругался отборным матом и нарушал общественный порядок. Его было решено отвезти в отдел полиции и составить протокол об административном правонарушении.

Чтобы "отомстить" за задержание и устроить провокацию, злоумышленник стал наносить себе телесные повреждения в салоне служебного автомобиля. Когда один из сотрудников попытался его остановить, агрессор ударил того головой в лицо, причинив силовику сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

Как отметили в надзорном ведомстве, свою вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Житель Екатеринбурга отправился в колонию за сломанный нос сотрудника Росгвардии

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Теги: Росгвардия, нападение, суд, Екатеринбург



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