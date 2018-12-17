На востоке Москвы в понедельник утром зафиксировано превышение ПДК сероводорода

17 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

На востоке Москвы в понедельник утром зафиксировано превышение ПДК сероводорода

На востоке Москвы утром 17 декабря было зафиксировано превышение порога запаха сероводорода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Рост концентраций загрязняющих веществ наблюдался с вечера 16 декабря по утренние часы 17 декабря на фоне ухудшения условий рассеивания на территории столицы.

В отдельных районах города могли ощущаться неприятные запахи, уточнили в ведомстве.

"По состоянию на 09:00 зафиксировано незначительное превышение порога запаха сероводорода, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен. Максимально разовые концентрации остальных контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека", - говорится в сообщении.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На востоке Москвы в понедельник утром зафиксировано превышение ПДК сероводорода

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Москва, сероводород, ПДК, окружающая среда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1604

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети