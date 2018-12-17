На востоке Москвы в понедельник утром зафиксировано превышение ПДК сероводорода

На востоке Москвы утром 17 декабря было зафиксировано превышение порога запаха сероводорода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Рост концентраций загрязняющих веществ наблюдался с вечера 16 декабря по утренние часы 17 декабря на фоне ухудшения условий рассеивания на территории столицы.

В отдельных районах города могли ощущаться неприятные запахи, уточнили в ведомстве.

"По состоянию на 09:00 зафиксировано незначительное превышение порога запаха сероводорода, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен. Максимально разовые концентрации остальных контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека", - говорится в сообщении.