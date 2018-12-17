В Новосибирске из психбольницы сбежал опасный криминальный авторитет Мошок

В Новосибирской области разыскивается опасный криминальный авторитет. Он сбежал из психбольницы.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, разыскивается социально опасный гражданин - Виктор Мошков 1955 года рождения. Сегодня, 17 декабря, он самовольно ушел из психиатрической больницы в Кировском районе Новосибирска, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Мошкова: на вид 63 лет, рост 174 см, худощавого телосложения, лысый. Был одет: светлая куртка с капюшоном, светлые штаны, черная футболка и черные ботинки.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-15-79, 232-15-69, 232-16-02, 232-27-02", - добавили в ведомстве.

По данным местных СМИ, Мошков является криминальным авторитетом по прозвищу Мошок. Он неоднократно судим, в том числе за убийства.