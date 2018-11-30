30 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

В Москве накрыли банду "Фантомасов", пытавшихся похитить электронные пароли

Московские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Они использовали маски, похожие на человеческие лица - подобно известному кинозлодею Фантомасу.

Как рассказала Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию обратился генеральный директор одной из фирм и сообщил, что ранее работавший в компании молодой человек и его сообщники хотят совершить на него разбойное нападение.

Злоумышленники планировали похитить пароли к электронным кошелькам, на которых хранились крупные денежные суммы, и предполагали использовать оружие и сильнодействующие препараты. Оперативники инсценировали, что директор фирмы уснул в своей квартире, а когда главарь банды проник туда, то сразу был задержан полицейскими: им оказался 21-летний житель Московской области.

московская банда фантомасов, задержание(2018)|Фото: мвд

московская банда фантомасов, задержание(2018)|Фото: МВД

В дальнейшем были задержаны и его соучастники - трое мужчин в возрасте от 18 до 36 лет, двое из которых ранее судимы. При личном досмотре и в ходе обысков по их месту жительства сыщики нашли два пистолета Макарова, пистолет-пулемет и пистолет марки Glock с патронами.

Возбуждено несколько уголовных дел. Все фигуранты уже заключены под стражу.

московская банда фантомасов, задержание(2018)|Фото: МВД

московская банда фантомасов, задержание(2018)|Фото: МВД

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В Москве накрыли банду "Фантомасов", пытавшихся похитить электронные пароли

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Теги: банда Фантомасов, пароли, Москва



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