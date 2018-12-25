25 Декабря 2018
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Происшествия Сибирский ФО

Сбежавший из психбольницы сибирский авторитет задержан в одном из частных домов Куйбышева

Полицейские задержали опасного криминального авторитета, 17 декабря сбежавшего из психбольницы в Новосибирске. Он прятался в соседнем городе.
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Напомним, разыскивался Виктор Мошков 1955 года рождения, известный в определенных кругах как Мошок. Он был неоднократно судим, в том числе за убийства. Полиция обращалась к жителям с просьбой посодействовать в розыске авторитета.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Новосибирской области, были отработаны несколько мест возможного нахождения Мошкова. В результате мужчина был задержан сегодня утром в одном из частных домов Куйбышева, где он скрывался от силовиков.

Как добавили в ведомстве, были задействованы все подразделения уголовного розыска. Им помогали наружные службы полиции Новосибирска и районов области.

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Сбежавший из психбольницы сибирский авторитет задержан в одном из частных домов Куйбышева

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Теги: Новосибирск, авторитет, полиция



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Ранее 17.12.2018 12:25 Мск В Новосибирске из психбольницы сбежал опасный криминальный авторитет Мошок

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