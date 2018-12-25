Сбежавший из психбольницы сибирский авторитет задержан в одном из частных домов Куйбышева

Полицейские задержали опасного криминального авторитета, 17 декабря сбежавшего из психбольницы в Новосибирске. Он прятался в соседнем городе.

Напомним, разыскивался Виктор Мошков 1955 года рождения, известный в определенных кругах как Мошок. Он был неоднократно судим, в том числе за убийства. Полиция обращалась к жителям с просьбой посодействовать в розыске авторитета.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Новосибирской области, были отработаны несколько мест возможного нахождения Мошкова. В результате мужчина был задержан сегодня утром в одном из частных домов Куйбышева, где он скрывался от силовиков.

Как добавили в ведомстве, были задействованы все подразделения уголовного розыска. Им помогали наружные службы полиции Новосибирска и районов области.