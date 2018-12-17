17 Декабря 2018
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Эксперты составили рейтинг самых популярных достопримечательностей России

Эксперты составили рейтинг самых популярных у туристов достопримечательностей России в 2018 году.
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Как сообщили Накануне.RU в аналитическом агентстве ТурСтат, рейтинг представлен по результатам анализа посещаемости и отзывов в Интернете. Оказалось, что топ-5 популярных у туристов достопримечательностей РФ составляют Красная площадь в Москве, Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский кремль в Казани, Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде и озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии.

Самой посещаемой стала Красная площадь - за год на ней побывало более 20 млн туристов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в России составили рейтинг самых добрых городов страны.

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Эксперты составили рейтинг самых популярных достопримечательностей России

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Теги: Россия, достопримечательности, рейтинг



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