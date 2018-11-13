13 Ноября 2018
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Екатеринбург оказался в десятке самых добрых российских городов

Сегодня, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. К этой дате в России составили рейтинг самых добрых городов страны, передает корреспондент Накануне.RU.

Опрос проводил сервис Tvil.ru среди туристов в социальных сетях. По его результатам самым добрым городом России стал Санкт-Петербург - за него проголосовали 32% опрошенных. Было отмечено, что в северной столице самые вежливые и радушные владельцы жилья для туристов.

На втором месте оказался Краснодар (17% голосов). А третье разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск - по 10% голосов.

Также в первую десятку самых добрых городов РФ вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.

Напомним, минувшим летом уральская столица принимала матчи ЧМ-2018 по футболу.

ЧМ-2018, болельщики Мексики(2018)|Фото: Накануне.RU

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Екатеринбург оказался в десятке самых добрых российских городов

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Теги: Екатеринбург, добрые города, рейтинг



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