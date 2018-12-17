Работники "Березниковского содового завода" выходят на забастовку

Работники "Березниковского содового завода" сегодня намерены провести забастовку и остановить работу на час. Сообщения об этом появляются в городских сообществах, передает корреспондент Накануне.RU.

Причина забастовки - маленькие зарплаты, говорится в сообщении. При этом участников забастовки призывают надеть яркие жилеты.

Оперативно получить комментарий на предприятии не удалось, телефоны "БЗС" не отвечают. В пресс-центр предприятия направлен официальный запрос.

"Березниковский содовый завод" - одно из крупнейших предприятий химической отрасли и старейшим содовым заводом в России.Завод образован результате реорганизации старейшего российского химического предприятия ОАО "Сода".