17 Декабря 2018
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Работники "Березниковского содового завода" выходят на забастовку

Работники "Березниковского содового завода" сегодня намерены провести забастовку и остановить работу на час. Сообщения об этом появляются в городских сообществах, передает корреспондент Накануне.RU.

Причина забастовки - маленькие зарплаты, говорится в сообщении. При этом участников забастовки призывают надеть яркие жилеты.

Оперативно получить комментарий на предприятии не удалось, телефоны "БЗС" не отвечают. В пресс-центр предприятия направлен официальный запрос.

"Березниковский содовый завод" - одно из крупнейших предприятий химической отрасли и старейшим содовым заводом в России.Завод образован результате реорганизации старейшего российского химического предприятия ОАО "Сода".

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Работники "Березниковского содового завода" выходят на забастовку

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Теги: Березниковский содовый завод, зарплаты, забастовка



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