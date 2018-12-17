"Березниковский содовый завод" опроверг забастовку работников

В администрации "Березниковского содового завода" опровергли забастовку работников, о которой сообщалось в городских пабликах. О таких планах ничего неизвестно ни руководству завода, ни профсоюзному комитету, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "БСЗ".

"АО "БСЗ" - стабильно работающее предприятие, ежегодно производит плановое увеличение заработной платы. Зарплата работникам предприятия выплачивается без нарушений, два раза в месяц в установленные сроки и в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что ежемесячно работникам выплачивается премия, размер которой зависит от выполнения планов по выпуску продукции и производительности труда. Дополнительно работники получают социальные льготы, установленные коллективным договором.

Ранее, напомним, в городских сообществах появилась информация о планируемой забастовке, в рамках которой сотрудники на час остановятся работу.