17 Декабря 2018
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Общество Пермский край

"Березниковский содовый завод" опроверг забастовку работников

В администрации "Березниковского содового завода" опровергли забастовку работников, о которой сообщалось в городских пабликах. О таких планах ничего неизвестно ни руководству завода, ни профсоюзному комитету, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "БСЗ".

"АО "БСЗ" - стабильно работающее предприятие, ежегодно производит плановое увеличение заработной платы. Зарплата работникам предприятия выплачивается без нарушений, два раза в месяц в установленные сроки и в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что ежемесячно работникам выплачивается премия, размер которой зависит от выполнения планов по выпуску продукции и производительности труда. Дополнительно работники получают социальные льготы, установленные коллективным договором.

Ранее, напомним, в городских сообществах появилась информация о планируемой забастовке, в рамках которой сотрудники на час остановятся работу.

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"Березниковский содовый завод" опроверг забастовку работников

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Теги: Березниковский содовый завод, Башхим



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