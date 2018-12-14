В подмосковном Егорьевске неизвестные подожгли дверь центральной больницы

Инцидент произошел накануне вечером. Отмечается, что жертв и пострадавших при поджоге входной группы Егорьевской центральной районной больницы нет. По факту инцидента полиция проводит проверку.

В подмосковном Егорьевске накануне вечером неизвестные подожгли дверь местной больницы, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу главы региона.





