СБР: Представители полиции Австрии провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов

Союз биатлонистов России (СБР) выступил с официальным заявлением касательно ситуации в австрийском Хохфильцене, передает корреспондент Накануне.RU.

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В российском ведомстве подтвердили, что накануне вечером в расположение российской сборной, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира, прибыли представители местной полиции.

"Полицейские провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира-2017, проходившего в Хохфильцене", - пояснили в пресс-службе СБР.

Президент СБР Владимир Драчёв сейчас находится на связи с Посольством РФ в Австрии, сотрудники которого оказывают помощь спортсменам и специалистам команды. Драчёв прибудет в расположение сборной, чтобы лично контролировать ситуацию и ход разбирательств.

Отмечается также, что биатлонная сборная продолжит выступления на Кубке мира, Кубке IBU и других международных турнирах.

Как сообщало Накануне.RU, ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в Instagram выложил список биатлоинстов, кому якобы предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Добавим, что второй этап Кубка мира откроет сегодня женский спринт.