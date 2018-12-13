13 Декабря 2018
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Армия и ВПК За рубежом

Поиски "Титаника" в 1985 году были прикрытием для операции ВМС США

Экспедиция по поискам затонувшего лайнера "Титаник" в 1985 году была прикрытием для операции Военно-морских сил (ВМС) США.

Как рассказал американский океанограф Роберт Баллард, финансирование он получил от военно-морского ведомства США. Однако ему поставили условие - отыскать сначала затонувшие в 1960-е годы американские подлодки Thresher и Scorpion.

Исследователю удалось обнаружить субмарины. И лишь за четверо суток до окончания экспедиции Баллард нашел корпус затонувшего лайнера, пишет Regnum.

батискаф титаник(2008)|Фото:

Напомним, "Титаник" в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. На борту находилось 1317 пассажиров и 908 членов экипажа.

Разломившись на две части, "Титаник" затонул, унеся жизни 1496 человек. 712 спасшихся человек подобрал пароход "Карпатия".

В 2012 году круизный суперлайнер Balmoral вышел из британского порта Саутгемптон, чтобы в точности повторить маршрут "Титаника".

В октябре сообщалось, что копия "Титаника" повторит трагически известный маршрут в 2022 году. Лайнер построит австралийская компания Blue Star Line в Китае по заказу миллиардера Клайва Палмера.

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Поиски "Титаника" в 1985 году были прикрытием для операции ВМС США

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Теги: Титаник, ВМС США, Роберт Баллард



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