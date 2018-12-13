13 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО В России

В Москве осужден коммерсант, похитивший 131 млн рублей у Минобороны России

Суд в Москве вынес приговор учредителю и генеральному директору ООО "Модуль-Сервис". Его признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, коммерсант проводил махинации с денежными средствами Минобороны России и похитил более 131 млн рублей, выделенных военным ведомством на закупку средств связи. Уже в ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и добровольно частично возместил ущерб.

Суд вынес свой приговор: бизнесмен получил два года лишения свободы. Отбывать срок ему придется в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве суд вернул Минобороны незаконно отобранный земельный участок.

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В Москве осужден коммерсант, похитивший 131 млн рублей у Минобороны России

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Теги: Минобороны, хищение, суд, приговор, Москва



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