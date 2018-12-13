В Москве осужден коммерсант, похитивший 131 млн рублей у Минобороны России

Суд в Москве вынес приговор учредителю и генеральному директору ООО "Модуль-Сервис". Его признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, коммерсант проводил махинации с денежными средствами Минобороны России и похитил более 131 млн рублей, выделенных военным ведомством на закупку средств связи. Уже в ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и добровольно частично возместил ущерб.

Суд вынес свой приговор: бизнесмен получил два года лишения свободы. Отбывать срок ему придется в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве суд вернул Минобороны незаконно отобранный земельный участок.