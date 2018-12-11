11 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

На работу не ходил, а деньги получил: на Среднем Урале за мошенничество осужден бывший полицейский

На Среднем Урале вынесли приговор 42-летнему мужчине, в прошлом работавшему в полиции города Ивдель. Его признали виновным в мошенничестве и использовании подложного документа.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 12 декабря 2016 года силовик не захотел выходить на службу и по телефону доложил руководству о своей "временной нетрудоспособности". С 12 по 23 декабря он не ходил на работу, якобы находясь на больничном. А чтобы не было никаких вопросов, полицейский незаконно купил себе листок освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности.

В дальнейшем по липовому больничному ему было выплачено денежное довольствие в полном объеме. Ущерб государству составил более 21 тысячи рублей.

Суд вынес свой приговор: уральцу назначен штраф в размере 60 тысяч рублей. Также он обязан возместить причиненный ущерб.

Решение суда прокомментировали в областной полиции.

"Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из системы МВД еще 10 августа 2017 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Выявили и изобличили нечистого на руку "силовика" полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области", - сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы областного полицейского Главка Валерий Горелых.

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На работу не ходил, а деньги получил: на Среднем Урале за мошенничество осужден бывший полицейский

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Теги: полиция, мошенник, суд, приговор, Средний Урал



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