30 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО В России

В Москве суд вернул Минобороны незаконно отобранный земельный участок

В Москве через суд Министерству обороны РФ возвращен незаконно отобранный земельный участок.

Как сообщили Накануне.RU в городской военной прокуратуре, проверка показала, что ФГУП "Ремонтно-строительное управление Московского военного округа" без согласия собственника и с нарушением законодательства о конкуренции заключило с ООО "Шинный отель" договор аренды земельного участка в столице общей площадью 620 кв.м. По результатам проверки надзорное ведомство обратилось с иском в суд о признании его недействительным.

Арбитражный суд Москвы эти требования полностью удовлетворил. Договор аренды земли признан ничтожным, а участок возвращен в собственность Минобороны. Что касается начальника ФГУП "Ремонтно-строительное управление Московского военного округа", то против него уже расследуется уголовное дело.

Шинный отель, участок Минобороны(2018)|Фото: gvp.gov.ru

Тот самый участок

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В Москве суд вернул Минобороны незаконно отобранный земельный участок

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Теги: Москва, участок, Минобороны



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