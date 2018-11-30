В Москве суд вернул Минобороны незаконно отобранный земельный участок

В Москве через суд Министерству обороны РФ возвращен незаконно отобранный земельный участок.

Как сообщили Накануне.RU в городской военной прокуратуре, проверка показала, что ФГУП "Ремонтно-строительное управление Московского военного округа" без согласия собственника и с нарушением законодательства о конкуренции заключило с ООО "Шинный отель" договор аренды земельного участка в столице общей площадью 620 кв.м. По результатам проверки надзорное ведомство обратилось с иском в суд о признании его недействительным.

Арбитражный суд Москвы эти требования полностью удовлетворил. Договор аренды земли признан ничтожным, а участок возвращен в собственность Минобороны. Что касается начальника ФГУП "Ремонтно-строительное управление Московского военного округа", то против него уже расследуется уголовное дело.

Тот самый участок