13 Декабря 2018
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Происшествия За рубежом

Скоростной поезд в Турции сошел с рельсов и врезался в другой поезд

В Турции сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, следовавший по маршруту Анкара – Конья.

Сообщается о большом количестве раненых. Их число пока не уточняется, передает Regnum.

Поезд сошел с рельсов, после чего врезался в пригородный поезд, уточняет телеканал NTV со ссылкой на канцелярию губернатора.

в Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод(2018)|Фото: hurriyet.com.tr

В результате аварии оказался поврежден надземный пешеходный переход, часть которого обрушилась на вагоны.

Сотрудники российской дипмиссии в Турции выясняют, есть ли среди пострадавших россияне.

Год назад скоростной поезд сошел с рельсов на участке между городами Олимпия и Лейквуд в штате Вашингтон. На момент крушения в поезде находилось около 75 человек, точное число раненых не уточнялось.

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Скоростной поезд в Турции сошел с рельсов и врезался в другой поезд

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Теги: поезд, турция, авария



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Развитие сюжета:

Ранее 13.12.2018 09:43 Мск В крушении поезда в Турции погибли четверо, более сорока человек ранены

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