Скоростной поезд в Турции сошел с рельсов и врезался в другой поезд

В Турции сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, следовавший по маршруту Анкара – Конья.

Сообщается о большом количестве раненых. Их число пока не уточняется, передает Regnum.

Поезд сошел с рельсов, после чего врезался в пригородный поезд, уточняет телеканал NTV со ссылкой на канцелярию губернатора.

В результате аварии оказался поврежден надземный пешеходный переход, часть которого обрушилась на вагоны.

Сотрудники российской дипмиссии в Турции выясняют, есть ли среди пострадавших россияне.

Год назад скоростной поезд сошел с рельсов на участке между городами Олимпия и Лейквуд в штате Вашингтон. На момент крушения в поезде находилось около 75 человек, точное число раненых не уточнялось.