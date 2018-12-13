Россияне не пострадали в железнодорожной аварии в Анкаре

Граждане России не пострадали в железнодорожной аварии в Анкаре. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

Поезд, подъезжая к станции Маршандиз, врезался в локомотив для контроля состояния путей. Причины, по которым локомотив там оказался, пока неясны.

В результате столкновения несколько вагонов скоростного поезда сошли с рельсов. Еще два вагона протаранили опору надземного пешеходного перехода, который обрушился.

По последним данным, девять человек погибли, еще 47 получили ранения. Расследованием происшествия занялась главная прокуратура Анкары. Продолжаются спасательные работы.