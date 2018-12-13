В крушении поезда в Турции погибли четверо, более сорока человек ранены

В результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли 4 человека, 43 получили ранения.

Агенство "Андолу", спасательные работы ещё продолжаются, и полной уверенности в том, что количество жертв не возрастёт, ещё нет. По предварительным данным, пассажирский поезд сошёл с рельс и врезался в пригородный поезд. Кроме того, на вагоны обрушилась часть надземного перехода. Расследованием происшествия занялась главная прокуратура Анкары.

Российские дипломаты выясняют есть ли среди погибших и пострадавших граждане РФ.