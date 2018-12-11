Роскомнадзор: Google оштрафован на 500 тысяч рублей

Роскомандзор оштрафовал компанию Google на 500 тысяч рублей.

Как пояснил глава ведомства Александр Жаров, поисковик не исполнил российское законодательство, пишет Life.

Как сообщалось, Google, вопреки требованиям, не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, на основании которого фильтруются результаты поиска.

Ранее Роскомнадзор предложил компании присоединиться к антипиратскому меморандуму, подписанному 1 ноября 2018 года. Меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя.