Роскомнадзор пригрозил изменить закон для блокировки Google

В случае игнорирования к Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в российский закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик.

Об этом заявил "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Действующий закон сейчас предполагает только административный штраф.

Накануне американская компания была оштрафована на 500 тысяч рублей. Однако Субботин подчеркнул, что за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание - такое, как блокировка.

Как сообщалось, Google, вопреки требованиям, не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, на основании которого фильтруются результаты поиска.

Напомним, ранее прокуратура предупредила американскую корпорацию Google о недопустимости вмешательства в выборы в России. По данным Роскомнадзора, десятки YouTube-каналов " проводят массированные акции с призывами нарушать российский закон".