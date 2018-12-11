11 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО

В московском метро на двух линиях произошли сбои в движении поездов

На двух ветках московского метро произошли сбои в движении поездов, увеличение интервалов движения наблюдалось на Замоскворецкой и Таганской линиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной подземки.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов от "Котельников" в центр. Движение вводится в график", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Также сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на южном участке Замоскворецкой ("зеленой") линии по направлению в центр. После этого от станции "Орехово" до "Автозаводской" поезда временно прекратили движение.

По последним данным движением на этом участке восстановлено и вводится в график.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СМИ информировали, что в тоннеле на Замоскворецкой линии московского метро застрял поезд.

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В московском метро на двух линиях произошли сбои в движении поездов

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Теги: метро, Москва, сбой, фиолетовая ветка, зеленая ветка



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Ранее 11.12.2018 09:51 Мск СМИ: В тоннеле на Замоскворецкой линии московского метро застрял поезд

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