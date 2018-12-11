СМИ: В тоннеле на Замоскворецкой линии московского метро застрял поезд

На участке Замоскворецкой линии московского метро от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" с 9 утра не ходили поезда.

Причиной сбоя стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк", сообщает "Интерфакса".

В твиттере московского метро информация о сбое подтверждается. "Делаем все, чтобы поехать как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Спустя несколько минут появился твит о том, что движение на участке восстановлено и вводится в график.

Движение на участке Замоскворецкой линии (2) от ст. «Орехово» до ст. «Автозаводская» восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 11 декабря 2018 г.

В начале сентября СМИ сообщали, что на станции метро "Тимирязевская" загорелся вагон поезда.

Утром в тот же день на Московском центральном кольце произошел сбой в движении. Сообщалось, что поезда, следующие по часовой стрелке, по техническим причинам временно проходят станции Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив без посадки и высадки пассажиров.