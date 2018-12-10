10 Декабря 2018
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Политика Челябинская область Уральский ФО

В Челябинске сформировалась готовая политическая сила для участия в выборах. "Стоп-ГОК" отметил юбилей и озвучил планы

В общественном движении "Стоп-ГОК", которое противостоит планам по строительству Томинского горно-обогатительного комбината под Челябинском (проект РМК), отметили пятилетний юбилей. Лидер движения Василий Московец сделал в связи с этим ряд примечательных заявлений, в том числе политических, передает корреспондент Накануне.RU.
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К достижениям "Стоп-ГОКа" Московец отнес запрет на разработку так называемого Биргильдинского участка, пожалуй, наиболее спорного объекта в предлагавшемся ранее плане освоения Томинского месторождения. Среди прочего это грозило уничтожением поселка Витаминный под Челябинском, в зоне риска оказывались поселения Новотроицкий и Архангельское. Очень непростая схватка в судах и общественном мнении за запрет разработки "Биргильды" действительно стала победой "стоп-гоковцев", решение по данному вопросу было принято буквально в ноябре текущего года.

Вообще поначалу локальная экологическая повестка – то есть борьба с Томинском ГОКом – за минувшие пять лет с момента создания значительно расширилась и трансформировалась. Включая и политические требования, скажем, на митингах движения с лета 2017 года периодически звучат требования в адрес региональных властей. "Стоп-гоковцы" в том числе "завернули" проект по застройке Челябинского бора, подготовленный в недрах мэрии, привлекли внимание к попыткам властей выдавить протестующих (по любому поводу) в Челябинске на окраины города, о чем мы также рассказывали. В итоге заксобрание не отклонило этот проект.

В своем заявлении Василий Московец четко и ясно обозначил планы на будущее - это поход во власть различного уровня, напомним, что осенью 2019 года в Челябинске и ряде муниципалитетов пройдут выборы депутатов районных советов, городской думы и собраний.

"Мы должны участвовать во всех выборах (поселковых, районных в области, районных в городе, губернаторских) и даже в конкурсе на главу Челябинска. Да, где-то мы можем проиграть. Но это поражение люди, наши земляки, поймут, а вот если мы уклонимся от этой борьбы, от участия в выборах -этого люди точно не поймут", - заявил Московец в своем обращении к сторонникам.

И уже стало известно, что Московец предварительно выдвинут как единый кандидат от оппозиционных патриотических движений Челябинска на пост главы города на очередном заседании народного избирательного объединения "Горожане".

Остается добавить, что само движение "Стоп-ГОК" остается неформальным объединением челябинцев и жителей окрестных поселений, тем не менее на свои акции активисты способны мобилизовать без особых усилий до нескольких тысяч человек. Несколько лет назад во время визита в Челябинск президент Владимир Путин с борта самолета позвонил лидеру "Стоп-ГОка" и призвал наладить конструктивный диалог с местными властями.

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В Челябинске сформировалась готовая политическая сила для участия в выборах. "Стоп-ГОК" отметил юбилей и озвучил планы

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Теги: Стоп-ГОК, Русская медная компания, Биргильдинский участок, протесты



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