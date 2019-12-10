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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В суде по уголовному делу в отношении активистов "Стоп-ГОК" допросили специалиста МЧС

В Сосновском районном суде Челябинской области продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении активистов движения "СтопГОК" Василия Московца, Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, передает корреспондент Накануне.RU.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент с поджогом дров на промплощадке строительства Томинского ГОКа произошел в ночь на 11 сентября 2017 года. Сотрудники охраны предприятия и полицейские задержали тогда Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые якобы пытались сжечь складированные дрова. В движении "Стоп-ГОК" заявили о провокации. В сентябре 2018 года апелляционная инстанция Челябинского областного суда вернула уголовное дело прокурорам. Через три месяца обвинение в подстрекательстве к хулиганству было предъявлено лидеру "Стоп-ГОК" Василию Московцу.

В июле текущего года в Сосновском районном суде стартовал процесс по уголовному делу о поджоге на стройплощадке Томинского ГОКа. В настоящий момент доказательства по делу представляет сторона обвинения.

"Было заслушано два человека. Первый специалист ГУ МЧС, полковник Сопков. Он показал, что участок, на котором был поджог, не является труднодоступным, как следователь указал в обвинительном заключении. Также он сказал, что максимум бы сгорел один штабель древесины, а нам инкриминируется, что весь срубленный лес сгорел бы. И был допрошен в качестве свидетеля обвинения Черкасов Юрий Борисович. На этом заседание закончилось", - рассказал Накануне.RU Василий Московец.

Следующее заседание назначено на 14 января.

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В суде по уголовному делу в отношении активистов "Стоп-ГОК" допросили специалиста МЧС

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Теги: Василий Московец, уголовное дело, Томинский ГОК, обвинение, суд,



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