29 Ноября 2018
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Политика Челябинская область

Бес попутал? Челябинские депутаты единогласно отменили свое же решение ужесточить закон о митингах

Депутаты заксобрания Челябинской области единогласно отклонили уже принятый в первом чтении законопроект, запрещающий проводить митинги возле зданий органов власти, аэропорта и храмов. Постановление будет направлено в челябинскую гордуму.

Как отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш, депутаты приняли "самое верное и правильное решение", передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы говорим о том, что у нас должна быть демократия в стране и свобода, и нельзя препятствовать", - добавил он.

Напомним, проект закона был принят в первом чтении 25 октября. Согласно документу, предлагалось внести изменения в статью 31 закона "О некоторых вопросах правового регулирования проведения публичного мероприятия на территории Челябинской области" с целью дополнения перечня мест, на которых запрещается проведение публичных мероприятий в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности.

В частности, предлагалось запретить проведение публичных мероприятий, в том числе митингов, ближе, чем в 50 метрах от зданий, занимаемых органами государственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, культовых зданий и сооружений.

С соответствующей инициативой выступили депутаты челябинской гордумы. Однако 19 ноября в ЗСО поступило обращение городской думы, в котором предлагается вернуться на ближайшем заседании к процедуре первого чтения законопроекта для изучения общественного мнения, анализа опыта других субъектов федерации, дополнительной проработки положений законопроекта.

Стоп-ГОК, митинг, стоп-смог(2017)|Фото: Накануне.RU

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Бес попутал? Челябинские депутаты единогласно отменили свое же решение ужесточить закон о митингах

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Теги: закон о митингах, Владимир Мякуш



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Ранее 21.11.2018 13:13 Мск Челябинские депутаты предлагают отклонить законопроект, запрещающий проводить митинги возле зданий органов власти, аэропорта и храмов

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