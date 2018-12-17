Лидеру "Стоп-ГОК" предъявили обвинение в подстрекательстве к хулиганству

Лидеру движения "Стоп-ГОК" Василию Московцу предъявили обвинение в подстрекательстве к хулиганству и отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, передает корреспондент Накануне.RU.

Как ранее сообщало Накануне.RU, что инцидент с поджогом дров на промплощадке строительства Томинского ГОКа, в ходе которого был задержан Гамиль Асатуллин, произошел в ночь на 11 сентября 2017 года. Сотрудники охраны предприятия и полицейские задержали тогда Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые якобы пытались сжечь складированные дрова. В движении "Стоп-ГОК" заявили о провокации. В сентябре апелляционная инстанция Челябинского областного суда вернула уголовное дело прокурорам.

Сам Василий Московец считает, что вызов его на допрос в качестве подозреваемого связан с его решением принять участие в конкурсе на пост главы Челябинска. Он подчеркнул, что после 18 декабря намерен подать документы для участия в конкурсе.