Роснедра запретили Томинскому ГОК добычу на Биргильдинском участке

Федеральное агентство по недропользованию РФ запретило добычу на Биргильдинском участке. Об этом говорится в официальном ответе Роснедр на запрос активистов Стоп-ГОК, передает корреспондент Накануне.RU.

"На заседании комиссии Федерального агентства по недропользованию 30.08.2018г. принято решение о запрете добычи на Биргильдинском участке", - говорится в документе.

При этом отмечается, что право пользования недрами с целью изучения, разведки и добычи медных руд на Биргильдинском участке предоставлено АО "Томинский ГОК" (входит в РМК) по лицензии, которая действует до июля 2036 г.

Напомним, в августе 2016 г. Арбитражный суд Челябинской области по ходатайству РМК прекратил судебный процесс по Биргильдинскому участку, на котором планировалась добыча медной руды карьерным способом.