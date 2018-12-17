Лидер "Стоп-ГОК" стал подозреваемым по уголовному делу о поджоге на стройплощадке Томинского ГОКа

Лидера движения "Стоп-ГОК" Василия Московца вызвали на допрос к следователю в качестве подозреваемого по уголовному делу о поджоге на стройплощадке Томинского ГОКа.

"В субботу в 11 часов утра позвонил следователь ГСУ ГУВД и вызвал на понедельник, 17 декабря, на 13 часов на допрос. В качестве подозреваемого. По закону, после объявления постановления о привлечении в качестве подозреваемого, он вправе избрать меру пресечения", - написал он на своей страничке в соцсети.

Как ранее сообщало Накануне.RU, что инцидент с поджогом дров на промплощадке строительства Томинского ГОКа, в ходе которого был задержан Гамиль Асатуллин, произошел в ночь на 11 сентября 2017 года. Сотрудники охраны предприятия и полицейские задержали тогда Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые якобы пытались сжечь складированные дрова. В движении "Стоп-ГОК" заявили о провокации. В сентябре апелляционная инстанция Челябинского областного суда вернула уголовное дело прокурорам.

Сам Василий Московец считает, что вызов его на допрос в качестве подозреваемого связан с его решением принять участие в конкурсе на пост главы Челябинска. Он подчеркнул, что после 18 декабря намерен подать документы для участия в конкурсе.