Лидер "Стоп-ГОК" стал подозреваемым по уголовному делу о поджоге на стройплощадке Томинского ГОКа

17 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

Лидер "Стоп-ГОК" стал подозреваемым по уголовному делу о поджоге на стройплощадке Томинского ГОКа

Лидера движения "Стоп-ГОК" Василия Московца вызвали на допрос к следователю в качестве подозреваемого по уголовному делу о поджоге на стройплощадке Томинского ГОКа.

"В субботу в 11 часов утра позвонил следователь ГСУ ГУВД и вызвал на понедельник, 17 декабря, на 13 часов на допрос. В качестве подозреваемого. По закону, после объявления постановления о привлечении в качестве подозреваемого, он вправе избрать меру пресечения", - написал он на своей страничке в соцсети.

Как ранее сообщало Накануне.RU, что инцидент с поджогом дров на промплощадке строительства Томинского ГОКа, в ходе которого был задержан Гамиль Асатуллин, произошел в ночь на 11 сентября 2017 года. Сотрудники охраны предприятия и полицейские задержали тогда Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые якобы пытались сжечь складированные дрова. В движении "Стоп-ГОК" заявили о провокации. В сентябре апелляционная инстанция Челябинского областного суда вернула уголовное дело прокурорам.

Сам Василий Московец считает, что вызов его на допрос в качестве подозреваемого связан с его решением принять участие в конкурсе на пост главы Челябинска. Он подчеркнул, что после 18 декабря намерен подать документы для участия в конкурсе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лидер "Стоп-ГОК" стал подозреваемым по уголовному делу о поджоге на стройплощадке Томинского ГОКа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Василий Московец, уголовное дело, Томинский ГОК,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2018 07:48 Мск В Челябинске сформировалась готовая политическая сила для участия в выборах. "Стоп-ГОК" отметил юбилей и озвучил планы

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1582

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети