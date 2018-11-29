Сборная России упала на семь позиций в ноябрьском рейтинге ФИФА
Сборная России упала сразу на семь позиций в ноябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, команда Станислава Черчесова заняла 48-е место. Первую позицию удерживает Бельгия, вслед за которой расположились сборные Франции и Бразилии.
Ноябрьский рейтинг-лист ФИФА (в скобках указано место команд в предыдущем рейтинге)
1 (1). Бельгия - 1727 очков
2 (2). Франция - 1726
3 (3). Бразилия - 1676
4 (4). Хорватия - 1634
5 (5). Англия - 1631
6 (7). Португалия - 1614
7 (6). Уругвай - 1609
8 (8). Швейцария - 1599
9 (9). Испания - 1591
10 (9). Дания - 1589…
48 (41). Россия - 1424.
Напомним, в ноябре сборная России потерпела поражения от Германии и Швеции. Команда попала во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020, которая состоится в ближайшие выходные.