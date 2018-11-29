Сборная России упала на семь позиций в ноябрьском рейтинге ФИФА

Сборная России упала сразу на семь позиций в ноябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, команда Станислава Черчесова заняла 48-е место. Первую позицию удерживает Бельгия, вслед за которой расположились сборные Франции и Бразилии.

Ноябрьский рейтинг-лист ФИФА (в скобках указано место команд в предыдущем рейтинге)

1 (1). Бельгия - 1727 очков

2 (2). Франция - 1726

3 (3). Бразилия - 1676

4 (4). Хорватия - 1634

5 (5). Англия - 1631

6 (7). Португалия - 1614

7 (6). Уругвай - 1609

8 (8). Швейцария - 1599

9 (9). Испания - 1591

10 (9). Дания - 1589…

48 (41). Россия - 1424.

Напомним, в ноябре сборная России потерпела поражения от Германии и Швеции. Команда попала во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020, которая состоится в ближайшие выходные.