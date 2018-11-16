16 Ноября 2018
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Спорт В России За рубежом

Черчесов "побил" антирекорды Романцева и Хиддинка во главе сборной России

Разгромное поражение от сборной Германии в контрольном матче стало для Станислава Черчесова уже 11-м на посту главного тренера сборной России. Таким образом, он установил своеобразный антирекорд.

Так, раньше максимальное количество поражений (по 10) было у Олега Романцева и Гуса Хиддинка, причем у первого они пришлись на 60 игр, а у второго - на 39. У Черчесова же 11 поражений в 30 матчах. Среди всех тренеров сборной России в ее новейшей истории (с 1992 года) лучший результат у Юрия Семина (при нем команда не потерпела ни одного поражения в семи встречах). А самого худшего результата добился Анатолий Бышовец: шесть матчей - шесть поражений.

ЧМ-2018, матч Россия-Хорватия, четвертьфинала(2018)|Фото: Counterpress.ru

Как отмечает Infox.ru, менять Черчесова до Евро-2020 в РФС вряд ли будут, так как кредит доверия после четвертьфинала домашнего чемпионата мира к нему очень высок. Но если россияне продолжат подбирать себе сильных соперников для товарищеских матчей, антирекорд Станислава Саламовича рискует существенно вырасти.

Напомним, ранее Черчесов заявлял, что игра с Германией будет имиджевой для сборной России.

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Черчесов "побил" антирекорды Романцева и Хиддинка во главе сборной России

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Теги: Черчесов, Хиддинк, антирекорд, сборная России



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Ранее 15.11.2018 08:24 Мск Черчесов: игра с Германией будет имиджевой, а со Швецией - за выход в другую лигу

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