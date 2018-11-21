21 Ноября 2018
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Сборная России попала во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020

Стал известен состав всех корзин при жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщает портал sportbox.ru, рейтинг был составлен также с учетом мест, которые национальные команды заняли в своих группах в Лиге наций. Сборная России в итоге оказалась во второй корзине.

корзины, жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года(2018)|Фото: Накануне.RU

Команды разобьют на 10 групп по 5 или 6 сборных. На ЧЕ выходят первые два места из каждой группы.

Остальные четыре путевки получат лучшие сборные по итогам Лиги наций, которые не отобрались на Евро напрямую.

Жеребьевка отборочного этапа Евро-2020 состоится 2 декабря.

Напомним, что сборная России сегодня ночью проиграла команде Швеции со счетом 0:2 и осталась с семью очками на втором месте в группе "В".

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Сборная России попала во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020

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Теги: футбол, сборная России, Лига наций, Евро-2020



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