29 Ноября 2018
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Общество Тюменская область

"Могущество растет". Жительница Тюмени посвятила песню Путину

Композитор, певец и автор гимна Тюмени Жанна Прохорихина написала песню про Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

Композиция о том, что те, кто ругают президента, ничего не знают, а кроме президента интересы страны защищают министры иностранных дел и обороны. При этом Путин – сильнейший президент, сделавший для страны очень много. Певица желает президенту здоровья, отмечая, что "пока кто-то его ругает на диване, растет могущество страны".

Жанна Прохорихина – автор и исполнитель, член Российского Авторского общества. Певица становилась Женщиной года" в Тюменской области, победителем народного голосования "ТОП- 50 выдающиеся люди Тюмени" в номинации "Музыка". В 2015 г. сочинила и записала гимн Тюмени, поскольку "хотела отразить, как прекрасен город, чтобы жители им гордились".

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"Могущество растет". Жительница Тюмени посвятила песню Путину

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Теги: Жанна Прохорихина, песня о президенте



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