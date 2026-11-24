Под давлением родителей в Госдуме решили не ужесточать требования к семейному образованию

На заседании Совета Госдумы обсуждено возможное изменение законодательства о семейном образовании в части ужесточения требований и установления обязанности проходить промежуточные аттестации. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Он отметил, что от родителей поступила масса комментариев, большинство из них негативные, то есть что введение обязательной промежуточной аттестации для учащихся на семейном обучении избыточно. Среди причин: сложности совмещения аттестации с лечением и реабилитацией детей с ОВЗ, несовпадение графиков соревнований у детей-спортсменов, разный темп обучения, бюрократические издержки и дополнительная нагрузка на учителей. Сейчас по закону все сдают обязательную итоговую аттестацию (ОГЭ и ЕГЭ), и этого вполне достаточно, чтобы проверить итоговый уровень знаний детей. Совет Госдумы предложил профильному комитету отклонить две такие инициативы, хотя недавно они были им поддержаны.

По последним данным, на семейном образовании находятся 100 тыс. детей, и эти цифры растут. Эта форма образования предусмотрена законом и не требует никаких условий. Ее могут выбрать родители с учетом мнения ребенка. Отмечается, что ее популярность растет из-за претензий к школе. А каждый третий родитель задумывается о переводе своего ребенка на эту форму образования.

Кроме того, в частных школах в 2024 году обучались еще более 200 тыс. детей.