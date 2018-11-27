Меньше демократии? Мэрия Екатеринбурга отменила публичные слушания по генплану

Сегодня городская дума Екатеринбурга заменила публичные слушания при обсуждении генерального плана муниципалитета на виртуальные "общественные обсуждения", передает корреспондент Накануне.RU.

Таким образом, на смену форме слушаний, когда в залах собирались жители города, чтобы сформулировать для чиновников пожелания по стратегическим вопросам развития, придет Интернет.

По словам и. о. главы департамента архитектуры Андрея Молокова, в результате уровень информированности граждан о проекте генплана значительно увеличится, а затраты администрации будут сведены практически к нулю.

"Практика проведения публичных слушаний с 2007 года показала, что некоторые люди и организации могут срывать публичные слушания, которые не были в этом заинтересованы. Если слушания будут сохранены, то выявить объективное мнение большинства граждане не предполагается возможным", - обосновал он инициативу.

В пользу замены реального обсуждения виртуальным звучал аргумент и о том, что мэрия не сможет найти помещение, которое вместит большое количество людей.

Идею поддержал депутат и по совместительству крупный застройщик Владимир Крицкий. Он заметил, что так называемые общественные обсуждения - "правильная и прозрачная процедура".

Против выступил депутат Константин Киселёв, который считает, что обсуждения не получат резонанса - никто и не узнает о планах властей.

Теперь жителям, чтобы принять участие в "общественных обсуждениях", нужно официально зарегистрироваться на официальном муниципальном портале в разделе Главархитектуры. Получив таким образом доступ, гражданин сможет посылать в установленной форме свои пожелания и рекомендации при обсуждении генерального плана развития Екатеринбурга, который также размещен на сайте городской исполнительной власти.

А кто не охвачен "всемирной паутиной", может воспользоваться услугами обычной почты.

При этом, голосование "за" и "против" при обсуждении не предусмотрено, а само обобщенное мнение граждан имеет для власти рекомендательный характер.