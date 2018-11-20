20 Ноября 2018
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Политика Свердловская область

Публичные слушания отменяются, генплан Екатеринбурга народ обсудит через Интернет

Сегодня постоянная комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию предложила заменить публичные слушания при обсуждении генерального плана муниципалитета на общественные обсуждения, передает корреспондент Накануне.RU.

Таким образом на смену громоздкой и не всегда объективной (по мнению мэрии и присоединившихся к ней народных избранников) форме слушаний, когда в залах собирались сотни, а то тысячи людей, чтобы сформулировать для чиновников свои пожелания по стратегическим вопросам развития города, придет Интернет.

Как сегодня объяснил депутатам начальник отдела градостроительственного зонирования Главархитертуры Екатеринбурга Алексей Черноскутов, жители города смогут официально зарегистрироваться на официальном муниципальном портале в разделе Главархитектуры. Получив таким образом доступ, гражданин сможет посылать в установленной форме свои пожелания и рекомендации при обсуждении генерального плана развития Екатеринбурга, который также размещен на сайте городской исполнительной власти.

А кто не охвачен "всемирной паутиной", может, по словам муниципального служащего, воспользоваться услугами обычной почты. Кроме того, для таких граждан в Главархитектуре и районных администрациях разместят демонстрационные стенды с информацией о городе будущего. Свои впечатления и отзывы горожане смогут оставить в специальном журнале.

По словам депутата Владимира Крицкого, который вызвался пояснить внедряемую форму обсуждений "по рабоче-крестьянски", администрация города научилась отвечать через всемирную сеть на обращения граждан - эту практику применят и при рассмотрении генплана. Итоговое решение, в котором должны найти отражение все здравые мысли екатеринбуржцев на предмет перспектив родного города, опубликуют в газете "Вечерний Екатеринбург" и разместят на официальном городском портале.

Голосование типа "за" и "против" при обсуждении не предусмотрено, а само обобщенное мнение граждан имеет для власти рекомендательный характер. По словам Крицкого, внесение изменение или принятие генплана - прерогатива депутатов думы.

Окончательное решение по форме "плебесцита" гордума примет на заседании, назначенном на следующий вторник.

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Публичные слушания отменяются, генплан Екатеринбурга народ обсудит через Интернет

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Теги: Публичные слушания, генплан Екатеринбурга, Владимир Крицкий



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