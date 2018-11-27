СМИ сообщили о вступлении основателя Alibaba в компартию Китая

Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в компартию Китая, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Ма, как член партии, обозначен в списке ста человек, "способствовавших политике реформ и открытости" в Китае. Когда именно бизнесмен вступил в партию, не уточняется. Комментировать ситуацию Ма отказался.

По данным СМИ, такое решение может быть связано с желанием властей привести бизнес в стране в соответствие с официальными партийными ценностями.