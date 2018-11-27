Теодор Курентзис не станет почетным жителем Пермского края

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис не станет почетным гражданином Пермского края. такое решение приняла комиссия при губернаторе Пермского края по наградам, передает корреспондент Накануне.RU.

На рассмотрение в краевое заксобрание внесены кандидатуры ректора медуниверситета Ирины Корюкиной и главного дирижера Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова. Окончательное решение по награждению примут депутаты заксобрания на заседании 29 ноября.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники, что решение об "отсеивании" Курентзиса было принято по рекомендации краевого правительства.

"Решили не усиливать Теодора Курентзиса. Он получает за выполняемую работу хорошие деньги, а бывает на территории Прикамья немного. Статус почетного гражданина привел бы к росту его авторитета среди элиты", – сообщает издание.

Как сообщало Накануне.RU, решение о присвоении почетного звания Теодору Курентзису вызвало споры в думе и среди общественности. Эксперты уверены, что человек, который "гастролирует где угодно, только не в Прикамье", и "вычищает знаковые постановки в угоду европейскому репертуару", недостоин такого звания.