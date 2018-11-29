Прикамские депутаты присвоили почетные звания ректору медуниверситета и дирижеру

Напомним, решение о присвоении почетного звания Теодору Курентзису вызвало споры в думе и среди общественности. Эксперты уверены, что человек, который "гастролирует где угодно, только не в Прикамье", и "вычищает знаковые постановки в угоду европейскому репертуару", недостоин звания.

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании поддержали присвоение звания "Почетный гражданин Пермского края" ректору медуниверситета Ирине Корюкиной и главному дирижеру Пермского губернского оркестра Евгению Тверетинову, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что почетное звание могли присвоить художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису. Однако комиссия при губернаторе Пермского края по наградам не поддержала это решение, поскольку худрук пермского оперного театра бывает в крае крайне редко, а статус почетного гражданина привел бы к "росту его авторитета среди элиты".